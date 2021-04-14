رئيس هيئة مكافحة الفساد يستقبل رئيس بعثة الشرطة الأوروبية ويتفقان على تعزيز التعاون والعمل المشترك

وطن: استقبل رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي الأستاذ رائد رضوان، اليوم الأربعاء 14 نيسان 2021، في مكتبه بمقر الهيئة رئيس بعثة الشرطة الأوروبية لدعم الشرطة الفلسطينية وسيادة القانون السيدة نتاليا أبوستولوفا، واتفقا على مواصلة العمل المشترك وتعزيز التعاون بين الجانبين.

وجرى الاجتماع بحضور مستشاري رئيس الهيئة أ. سعيد شحادة وأ. رشا عمارنة، ورئيس وحدة التعاون الدولي والمحلي في الهيئة أ. سرين عواودة، وعن البعثة حضر كل من رئيس قسم إنفاذ القانون السيد جيوفاني جالزيجناتو، والمستشار السياسي أليكس فاهلاس، والمستشار القانوني محمد عمارنة، والمنسقة ريم وهدان.

وأوضح الأستاذ رضوان أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات والخطوات في سبيل تعزيز تعاونها مع كافة القطاعات والمؤسسات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والحوكمة والمساءلة، مشدداً على استعداد وجاهزية الهيئة تعزيز وتطوير العمل واستمرار الشراكة ما بين الطرفين.

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية إلى تعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية في مجال تعزيز قيم النزاهة وتدابير الوقاية من الفساد.

وناقش الطرفان مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين، وبحثا سبل تعزيز وتوطيد علاقة العمل التشاركية القائمة بينهم.