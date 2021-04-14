صحة غزة: المنحنى الوبائي في تصاعد

وطن: قال يوسف العقاد مدير مستشفى غزة الأوروبي (مستشفى الوبائيات)، اليوم الأربعاء، إن المنحنى الوبائي في تصاعد، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات السلامة والوقاية للسيطرة على الحالة الوبائية.

وبين العقاد أن هناك 26 حالة حرجة و100 خطيرة، وجميعها بحاجة للدعم بأجهزة الأكسجين المختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة لمواجهة الوباء، قائلًا "قادرون على التعامل مع الحالة الوبائية وجميع مستشفيات القطاع جاهزة للتعامل مع الجائحة، وحتى اللحظة قادرون على استيعاب الحالات المصابة وما زالت الأمور تحت السيطرة".

وأوضح أن ما يميز هذه الموجة عن الأولى، هو سرعة الانتشار وليس الأعراض، مشيرًا إلى أن أشد الأعراض خطرًا على صحة الإنسان هو القصور في عمل الجهاز التنفسي.

ودعا المسؤول الطبي المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية للحفاظ على حياتهم، واتباع إرشادات الصحة والداخلية لتبقى عجلة الحياة تسير بشكل طبيعي، لافتًا إلى أن عدم التزام المواطن ربما يدفع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات قد توثر على أجواء رمضان.