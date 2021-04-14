58 مستوطنا يقتحمون الأقصى

وطن: اقتحم مستوطنون متطرفون صباح يوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 58 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وسط محاولات لأداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وواصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتلين، للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية.

وكانت شرطة الاحتلال اقتحمت مساء الثلاثاء، سطح مئذنة باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى، ومنعت مواطنين صائمين من الإفطار قربه، كما قطعت الكهرباء عن مكبرات الصوت في عدد من مآذن المسجد لخفض صوت الآذان وصلاتي العشاء والتراويح.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

ومنذ احتلال مدينة القدس عام 1967، تسيطر سلطات الاحتلال على مفاتيح باب المغاربة، ومن خلاله تنفذ الاقتحامات اليومية للمستوطنين وقوات الاحتلال.