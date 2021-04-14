الأسير مصعب الهور من صوريف بالخليل يعلن إضرابه عن الطعام

وطن: بدأ الأسير مصعب الهور (34 عاما) اليوم الأربعاء 14/4/2021 إضرابه المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن الأسير الهور من بلدة صوريف شمال الخليل أعلن إضرابه عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الإداري بحقه، حيث كان اعتقل في 24/10/2019 على حاجز عسكري شرق بيت لحم، وتم تحويله للاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الهور أسير محرر أمضى ما مجموعه 10 سنوات في سجون الاحتلال؛ خمسة منها في الاعتقال الإداري، وهو متزوج ولديه طفل واحد كان عمره شهر فقط حين اعتقل والده، كما أن الأسير حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.