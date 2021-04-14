إدارة بايدن توافق على إتمام صفقة "إف 35" مع الإمارات

وطن: قال مساعدون في الكونغرس الأميركي الثلاثاء، إن "إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت الكونغرس أنها ستمضي قدماً في صفقة بقيمة 23 مليار دولار، لبيع أسلحة للإمارات من ضمنها طائرات إف-35 المتقدمة وطائرات مسيرة مسلّحة ومعدات أخرى".

وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، إن "الإدارة تعتزم المضي قدماً في بيع الأسلحة للإمارات "حتى في الوقت الذي نواصل فيه مراجعة التفاصيل والتشاور مع المسؤولين الإماراتيين، فيما يتعلق باستخدام الأسلحة".

وكان سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، يوسف العتيبة، أكّد في وقت سابق أن "مراجعة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن لمبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء الولايات المتحدة قريبة". وقال العتيبة إنه "واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 الأميركية إلى الإمارات، بعد مراجعة بايدن".

الجدير ذكره أن الإمارات كانت أبرمت صفقة الطائرات في آخر أيام الرئيس السابق دونالد ترامب، وهي بقيمة 23 مليار دولار وتشمل طائرات إف 35 وعددها 50 واحدة، و18 طائرة مسيرة وأسلحة أخرى.

بينما قررت إدارة بايدن وقف مبيعات الأسلحة لحين مراجعتها من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن.

(الميادين)