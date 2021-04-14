مصرع 20 شخصا على الأقل في حادث سير بمحافظة أسيوط جنوبي مصر

وطن: لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 4 آخرون، في حادث تصادم حافلة ركاب وسيارة نقل بمدخل محافظة أسيوط بصعيد مصر مما أدى إلى اشتعال الحافلة وتفحمها بالكامل.

وأعلن محافظ أسيوط عصام سعد، وقوع الحادث على الطريق الصحراوي الشرقي عند الكيلو 103، بمدخل المحافظة.

وقالت وزارة الصحة المصرية إنها دفعت بأكثر 31 سيارة إسعاف، منها 11 سيارة من محافظة سوهاج و20 سيارة إسعاف من محافظة أسيوط لنقل المصابين والمتوفين.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة على النيران المشتعلة بالحافلة، وتم إخراج المصابين ونقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي في حالة حرجة.