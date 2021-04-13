الكويت يحصل على موافقة صحية لاستضافة الأمعري

وطن: حصلت إدارة نادي الكويت الكويتي على موافقة الجهات الصحية لاستضافة فريق شباب الأمعري الفلسطيني في مباراة ملحق كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتمت الموافقة على نقل المباراة لتقام في الكويت مع تعديل موعدها إلى يوم 27 من شهر أبريل الجاري بدلاً من 20 لذات الشهر.

وجاءت تحركات إدارة الأبيض السريعة بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي والهيئة العامة للرياضة للحصول على الموافقات المطلوبة لاستضافة الوفد في ظل التدابير، والإجراءات الصحية المفروضة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ومن المنتظر أن يتم استضافة الأمعري مع تطبيق عدة تدابير احترازية بدلاً من فترة الحجر المقررة في البروتوكول الصحي المفروض على القادمين من الخارج.

(صفا)