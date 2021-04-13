مستوطنون يعتدون على مركبات مواطنين في نابلس

وطن: اعتدت مجموعات من المستوطنين، مساء اليوم الثلاثاء، على مركبات المواطنين جنوب مدينة نابلس.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين قاموا برشق الحجارة تجاه مركبات المواطنين المارة عبر طريقي حوارة و"يتسهار" الاستيطاني.

وذكر الشهود بأن قوات الاحتلال وفي أعقاب هذه الاعتداءات قامت بإغلاق حاجز حواره بالاتجاهين و دوار سلمان الفارسي في بلدة حوارة بجميع الاتجاهات بالإضافة إلى إغلاق مفرق جيت صرة.

واضطر المئات من المواطنين إلى سلوك طرق بديلة في سبيل الوصول لأماكن سكنهم في نابلس والقرى المحيطة بها.