استهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد في شمال العراق

وطن: أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مجموعة مجهولة الهوية قامت باستهداف مركز معلومات وعمليات خاصة تابع للموساد الإسرائيلي في شمال العراق.

وأضافت المصادر أن الهجوم نتج عنه مقتل وإصابة عدد من القوات "الإسرائيلية".

وأشارت إلى وجود تفاصيل إضافية عن العملية سيتم نشرها لاحقا.

يأتي ذلك، بعد استهداف سفينة تجارية ترفع علم الاحتلال الإسرائيلي قرب السواحل الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن السفينة تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات وتم استهدافها قرب ميناء الفجيرة الإماراتي.

ورجّح الإعلام العبري، أن السفينة قد تم استهدافها بصاروخ أو بطائرة مسيّرة.