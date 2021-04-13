كيف احتفظ رئيس ريال مدريد بمنصبه حتى 2025 من دون انتخابات؟

وطن: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أن رجل الأعمال فلورنتينو بيريز (74 عاما)، سيبقى في سدة الرئاسة لولاية سادسة حتى عام 2025.

وأوضح النادي في بيان له: "تم التصديق على ترشيح واحد فقط من قبل اللجنة الانتخابية بموجب المادة 40 من النظام الأساسي الساري للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رودريغيز رئيسا".

وبالتالي فورنتينو بيريز كان "المرشح الوحيد" لهذا المنصب، وهي الولاية الرابعة تواليا لبيريز، والسادسة بعد أن ترأس النادي في فترة سابقة.

وأعيد انتخاب رجل الأعمال والمهندس والسياسي السابق بيريز رئيسا للنادي في عام 2009، بعد ولاية أولى خلال حقبة ضمت كوكبة من النجوم "غالاكتيكوس" بين 2000 و2006.

وتم انتخابه بالتزكية مرة ثانية في عام 2013، وثالثة في يونيو 2017.

في الإجمال، تجاوزت فترة بيريز بين رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه إس سي" للهندسة المدنية، حاجز 18 عاما له في سدة رئاسة النادي الملكي.