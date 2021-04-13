الولايات المتحدة تُوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"اثر مخاوف بتجلط الدم

وطن: أوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة (CDC) وكذلك إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA بوقف تطعيم شركة Johnson & Johnson.

وجاء القرار إثر مخاوف من حدوث جلطات الدم كأثر جانبي.

وأوصت الهيئات بتأجيل اللقاح لحين الحصول على نتائج إعادة الفحص. واشتكت ست نساء من جلطات دموية بعد أيام قليلة من حصولهم على اللقاح.

وفي المجموع، تم إعطاء أكثر من 6.8 مليون جرعة من اللقاح في جميع أنحاء الولايات المتحدة.