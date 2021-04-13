"بتكوين" تقفز إلى قمة غير مسبوقة

وطن: بلغت العملة الرقمية "بتكوين" قمة غير مسبوقة عند 62 ألفا و741 دولارا، الثلاثاء، لتواصل سلسلة مكاسبها في 2021 وتبلغ ذروة جديدة قبل يوم من إدراج أسهم "لكوينبيس".

ويعتبر إدراج أكبر منصة أميركية للعملات المشفرة على المؤشر "ناسداك"، الأربعاء، انتصارا تاريخيا لمناصري العملات الرقمية.

وارتفعت أكبر العملات المشفرة في العالم، التي يتنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع، بما يصل إلى 5 بالمئة، الثلاثاء، كما بلغت منافستها الأصغر "إيثيريوم" ذروة عند 2205 دولارات.

وكانت شركات كبرى قد أبدت قبولها للعملات المشفرة أو استثمرت فيها، منها "بي إن واي ميلون" و"ماستركارد" و"تسلا".

وتجاوزت "بتكوين" حاجز الستين ألف دولار أوائل الشهر الماضي بدعم من شراء "تسلا" عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار لميزانيتها العمومية، فيما كان نطاق تداولها ضيقا على مدار الأسبوعين الأخيرين.