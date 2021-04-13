الصحة بغزة توفّر الفحص السريع للكشف عن "كورونا" في عدد من المستشفيات الاهلية

وطن: قال مدير وحدة التنسيق مع المؤسسات غير الحكومية بوزارة الصحة وليد صباح، اليوم الثلاثاء، إنّ الوزارة استطاعت توفير خدمة اجراء الفحص السريع للكشف عن فيروس كوفيد-19 مجاناً بالتعاون مع المؤسسات الاهلية.

وأشار إلى أنّ "ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، لافتاً ان الوزارة تهدف من هذا التعاون التسهيل على المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية في تثبيط انتشار الوباء".

وبين صباح أنّ الفحص لفيروس كورونا يجرى لمن تظهر عليه أعراض الإصابة ومتوفر حالياً في المستشفيات التالية:

- مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 6 مساء ).

- مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة ( 9 صباحا الى 2 مساء).

- مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة ( 9 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

- مستشفى القدس بغزة من الساعة (9:30 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

- مستشفى الخدمة العامة بغزة _ المبنى الرئيسي من الساعة ( 2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساء)

- مستشفى الأمل بخان يونس من الساعة ( 9صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

- مركز العودة الصحي برفح من الساعة ( 8 صباحا وحتى 6 مساء).

يشار إلى أنّ وزارة الصحة بغزة أعلنت، اليوم، عن تسجيل 8 حالات وفاة و1292 إصابة جديدة بفيروس كورونا، واجراء 3919 فحصًا مخبريًا، وتعافي 857 مصابًا خلال 24 ساعة الماضية.