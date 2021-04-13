كورونا | الإصابات بغزة تفوق الإصابات في الضفة بأكثر من الضعف

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت (1911) إصابة، والوفيات 18 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 47، نابلس 196، قلقيلية 28، جنين 110، طولكرم 45، سلفيت 16، الخليل 80، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 18، أريحا والأغوار 7، ضواحي القدس 3"، قطاع غزة 1292.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 46، نابلس 465، قلقيلية 64، جنين 189، طولكرم 290، سلفيت 26، الخليل 263، رام الله والبيرة 87، بيت لحم 37، أريحا والأغوار 11، ضواحي القدس 13"، قطاع غزة 857.

وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية: " طوباس 2، نابلس 1، قلقيلية 1، جنين 1، طولكرم 1، سلفيت 1، بيت لحم 1، الخليل 2"، وتم تسجيل 8 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 182 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 56 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 536 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 151022، بينهم 17660 تلقوا الجرعتين من اللقاح.