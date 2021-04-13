كهرباء القدس تعلن عن ساعات دوام فروعها خلال رمضان



وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس ساعات دوام فروعها ومكاتبها في كافة مناطق الامتياز خلال شهر رمضان الفضيل، والتي جاءت على النحو التالي: القدس( الفرع الرئيسي) من الساعة 8:00 صباحاً – 8:30 مساء، مكتب شعفاط 8:00 صباحاً- 6:00 مساء، مكتب القرمي (البلدة القديمة) من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 عصراً، مكتب الواد (البلدة القديمة) من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 عصراً، مكنب العيزرية من الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً، مكتب ضاحية البريد من الساعة 9:00 صباحاً – 3:00 عصراً. فيما سيفتتح فرع رام الله الرئيسي من الساعة 9:00 صباحاً – 10:30 ليلاً، مكتب المنارة من الساعة 9:00 صباحاً- 3:00 عصراً، مكتب بدو من الساعة 9:00 صباحاً – 2:00 عصراً، أما فرع بيت لحم الرئيسي "القبة" من الساعة 8:00 صباحاً – 11:00 ليلاً، فيما سيعمل مكتب السنيما، ومكتب بيت ساحور، ومكتب بيت فجار ستتفتح أبوابها من الساعة 9:00 صباحاً- 3:00 عصراً، أما فرع أريحا الرئيسي سيفتح أبواه للمشركين من الساعة 9:00 صباحاً – 7:00 مساء.

وأكد العمري أن الشركة حريصة على أن يكون الشهر الفضيل شهراً يستطيع فيه المواطن، أن يمارس شعائر الشهر الفضيل في أجواء من التواصل والمحبة والأخوة بعيداً عن الممارسات الخارجة عن أخلاقيات وقيم هذا الشهر المبارك، والمتمثلة في التخلف عن الدفع وتسديد الفواتير، وسرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الشبكات.

وبين العمري أن كهرباء القدس لا تزال في خضم معركة الديون المتفاقمة، داعياً كافة المشتركين إلى اتباع الممارسات الصحيحة التي تهدف إلى الترشيد في استهلاك التيار الكهربائي والاستخدام الأمثل والصحيح للأجهزة الكهربائية في المنازل وأماكن العمل، مع حلول الشهر الكريم، آملاً أن ينعم المشتركون الشهر الفضيل والذي تكثر فيه المناسبات الاجتماعية، بخدمة التيار الكهربائي دون أية أعطال أو انقطاعات، نتيجة لأية سرقات أو تعديات، مطالباً كافة المشتركين المتخلفين عن الدفع إلى المسارعة في دفع فواتير الكهرباء وتسديد ديونهم، والتبليغ عن التعديات وسرقة التيار الكهربائي، والتوقف عن هذه العادة المحرمة شرعاً وقانونا.

وتوجهت شركة كهرباء محافظة القدس ممثلة برئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس هشام العمري "بالتهنئة والتبريكات من القيادة الفلسطينية، و أبناء شعبنا، وكافة المشتركين والموظفين ونقابة العاملين في الشركة بشكل خاص، وعموم العالمين العربي والإسلامي بشكل عام بحلول شهر رمضان المبارك، آملين من الله العلي القدير أن يتقبل طاعاتهم وصالح أعمالهم وأن يعيده عليهم باليمن والبركات".