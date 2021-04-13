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الأسير أحمد أبو خضر من سيلة الظهر يدخل عامه الــــ 20 في الأسر

13.04.2021 10:09 AM
الأسير أحمد أبو خضر من سيلة الظهر يدخل عامه الــــ 20 في الأسر

وطن:  دخل الأسير أحمد علي محمود أبو خضر من بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، اليوم الثلاثاء،عامه العشرين، في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أبو خضر  في 13 نيسان 2002، أثناء وجوده في طوباس ، مشيرا  إلى أنه أصيب برصاص الاحتلال في قدمه خلال اعتقاله، وتدهورت حالته الصحية بسبب مضاعفات خطيرة نتجت عن التهاب أصاب قدمه اليمنى المصابة، وتعرض في السجن لاعتداء من السجانين .

وأضاف سمور، أن سلطات الاحتلال حكمت على أحمد بالسجن 11 مؤبداً و50 عاما و6 أشهر.

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