حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

وطن: يكون الجو اليوم غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء 2021/04/14 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2021/04/15 يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/04/16 يكون الجو غائما جزئيا ، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأ