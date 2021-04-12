قوات خاصة اسرائيلية تعتقل المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في البيرة

وطن: اعتقلت، مساء اليوم الاثنين، قوات خاصة اسرائيلية المرشح عن قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي من منزله في مدينة البيرة.

يذكر أن ناجح عاصي أحد مرشحي قائمة "القدس موعدنا"، المرشحة للانتخابات التشريعية، والتابعة لحركة حماس.

واعتقلت قوات الاحتلال، الاسبوع الماضي، حسن الوردياني احد مرشحي قائمة "القدس موعدنا" التابعة لحركة حماس، والمقدسية غادة أبو ربيع وهي مرشحة عن قائمة حركة "فتح" للانتخابات التشريعية.