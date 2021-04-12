إضاءة فانوس رمضان في رام الله

وطن: أضاءت بلدية رام الله، مساء اليوم الاثنين، فانونس رمضان في ميدان الشهيد ياسر عرفات بالمدينة.

وهنأت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، باسم الرئيس محمود عباس، المواطنين وجميع الأسرى وذويهم، وعائلاتهم بحلول الشهر الفضيل، وأشادت بالتأخي في هذه المدينة التي تتشارك كل المناسبات الدينية بين المسلمين والمسيحيين.

وحثت غنام المواطنين الاهتمام بعائلات الأسرى والشهداء وتلبية احتياجاتهم والعمل على راحة عائلاتهم.

بدوره، قال رئيس البلدية موسى حديد: إن هذا الاحتفال هو تقليد سنوي وسيستمر للابد، رغم أن الاحتفال مقتصر على جمهور القليل الا أن هذه المدينة لها رمزية كما تحيي عيد الميلاد تضيء فانوس رمضان وتحيي الاعياد الدينية والوطنية.

وبارك مدير اعداد الدعاة في وزارة الاوقاف ماجد صقر للعالمين الاسلامي والعربي حلول شهر رمضان، داعيا التجار للتعاون مع المواطنين وعدم احتكار المواد الغذئية، وحث الأغنياء على تفقد المرضى والايتام والفقراء والمحتاجين.