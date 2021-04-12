النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة شاب في الخليل

وطن: باشرت النيابة العامة والشرطة بالتحقيق وإجراءات البحث والتحري في ظروف وملابسات وفاة شاب "18 عاما" وجد متوفيا داخل منزله ببلدة سعير قضاء الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه قد تم العثور على الشاب متوفيا من قبل أهله داخل المنزل ببلدة سعير، وفور تلقى البلاغ تم إبلاغ النيابة العامة وتحركت الشرطة إلى المنزل للوقوف على ملابسات الحادث.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة لإحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.