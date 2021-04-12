"فتح" في القدس: موقف اتحاد نقابات الجامعات طعنة في ظهر جامعة القدس المؤسسة الوطنية الأكبر في العاصمة

وطن: أعلنت حركة فتح في القدس، مساء اليوم الاثنين، أن موقف اتحاد نقابات الجامعات، بـ"التشهير" بجامعة القدس طعنة في ظهر جامعة القدس المؤسسة الوطنية الأكبر في العاصمة.

واستنكرت حركة فتح في بيان لها، وصل وطن، نسخة منه،"حملة التشهير وحالة اللغط التي اخذت طابعا شخصيا يقوده الاتحاد العام للنقابات في الجامعات بحق جامعة القدس وذلك بتدخله المباشر مما تسبب في زعزعة مكانته الاعتبارية كإتحاد نقابي"

وأضافت: ان ما صدر عن الاتحاد من بيانات ضد الجامعة مرفوض وبحاجة الى مراجعة دقيقة من أصحابها، ونعتبرها طعنة بالظهر بحق الجامعة. وكان من الاولى فتح الحوار وتحكيم المنطق والعقل وليس الانجرار بعاطفة المصالح الشخصية. مؤكدة وقوفها التام إلى جانب جامعة القدس.

ورفضت حركة فتح الدعوات المتتالية للاضراب في الجامعة، وأكدت أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخوله في الفصل بقرار الجامعة حول انهاء خدمات موظفين فيها.

وقد أعلن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات عن اعتصام الاثنين أمام مبنى وزارة التعليم العالي، للمزيد اضغط هنا

وخلال الاعتصام، قال رئيس نقابة أساتذة وموظفي جامعة القدس مجدي حمايل لـوطن، "ستكون هناك خطوات نقابية لاحقة إن لم تستجب الجامعة لمطالبنا"، للمزيد اضغط هنا

فيما يلي نص البيان:

وكان اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات أعلن عن اعتصام اليوم الاثنين أمام مبنى وزارة التعليم العالي، على خلفية "تنكر إدارة جامعة القدس لإلتزاماتها تجاه العاملين وعلى خلفية إرتكبابها مجزرة بحق الحقوق والحريات بفصلها تعسفيا ثلاث من رموز العمل الوطني والنقابي". لقراءة الخبر: اضغط هنا