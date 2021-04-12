غزة: قرارات جديدة لمواجهة كورونا خلال رمضان

وطن: أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، قرارات جديدة بشأن التعامل مع الحالة الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا، مع حلول شهر رمضان.

وقررت الوزارة منع حركة المركبات بشكل كامل يوميًا عند أذان المغرب وحتى الساعة 6:00 صباحًا، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء الأول من رمضان.

كما تقرر استمرار وقف حركة المركبات بشكل كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، و استمرار الإغلاق الليلي الكامل يوميًا عند الساعة 9:00 مساء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشآت، ومنع حركة المشاة.

وأكدت الوزارة على استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

وأشارت إلى أنه سيتم تكثيف عمل مباحث كورونا بالشرطة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية في الأسواق والمحال والمنشآت بالقطاعات كافة.

ودعت المواطنين بضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة، وخاصة خلال أداء صلاة التراويح في المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص.