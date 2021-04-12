مقتل فلسطينية في الداخل المحتل إثر تعرضها لإطلاق نار

وطن: قُتلت، مساء اليوم الإثنين، امرأة (38 عاما)، إثر جريمة إطلاق نار تعرّضت لها، في مدينة الطيرة في الداخل المحتل.

وجاءت جريمة القتل اليوم، بعد وقت وجيز من مؤتمر صحافي عقدته جمعية كيان في حيفا، أوضح المؤتمر، أنّ نحو ثلثي النساء اللواتي وثق البحث حالات قتلهن، كن معروفات للشرطة، وأن المقابلات التي وُثِّقَت مع عائلات المغدورات تكشف بأن الشرطة فشلت في حماية النساء.

وتعرضت 65 امرأة فلسطينية في الداخل المحتل الى القتل، بين عامي 2015 و2020، ووصلت النسبة الى 43%.

المصدر: "وفا"