افتتاح المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 في قاعات منتزه بلدية البيرة

وطن: افتتحت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، ممثلة عن سيادة الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، المستشفى الميداني لمرضى كوفيد 19 في قاعات منتزه بلدية البيرة.

وحضر الافتتاح وزيرة الصحة د. مي الكيلة، ووزير الحكم المحلي مجدي الصالح، ورئيس بلدية البيرة عزام إسماعيل، وعدد من اعضاء المجلس البلدي، ورئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني د.يونس الخطيب، ورئيس جمعية أبناء البيرة فائق عليص، ورئيس جمعية انعاش الأسرة ريم مسروجي، ورئيس الجمعية الفلسطينية للتطوير والتنمية المجتمعية "عطاء" ماهر القديري، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة العميد حقوقي علاء الشلبي، ورئيس الغرفة التجارية عبد الغني العطاري، وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية الداعمة، وممثلي مؤسسات المجتمع المحلي والأجهزة الأمنية ولفيف من أبناء مدينة البيرة .

ونقلت المحافظ غنام للحضور تحيات الرئيس محمود عباس على هذا الجهد، واكدت ان هذا الانجاز المشترك للمؤسسات الوطنية يستحق التقدير والثناء، وان الجنود الذين واصلوا الليل بالنهار لإنجازه في ظل ظروفنا الصعبة يستحقون كل الاحترام والتقدير والاشادة.

وقالت: "هذا الجهد ليس غريب عن شعبنا، ونحن بتعليمات الرئيس سنستمر في تفعيل العطاء فهو سعادة حقيقية."

واشارت الى الأزمة المالية التي تعاني منها البلدية، وبالرغم منها استطاعت ان تكون مثالا للعطاء.

وهنأت غنام الطوائف المسيحية بعيد الفصح، كما هنأت ابناء شعبنا بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن المحافظة ستستمر في حملات تفعيل العطاء. وتمنت زوال هذا الوباء وزوال وباء الاحتلال عن وطننا.

وبدوره أكد اسماعيل أن بلدية البيرة ورغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها قررت مساندة ودعم المشافي والكوادر الطبية التي تتحمل اعباء جمة مع ازدياد الاصابات، وقال بدأنا مع شركائنا جمعية الهلال الأحمر وجمعية أبناء البيرة في الوطن والمهجر وجمعية إنعاش الأسرة وجمعية عطاء من خلال انشاء هذا المستشفى في قاعات منتزه بلدية البيرة، كما شكر اسماعيل كل من ساهم في هذا الانجاز.

وقال الخطيب إن انشاء هذه المستشفى جاء بمبادرة مميزة من المجتمع المحلي وبالشراكة مع الحكومة، ووجه الخطيب كلمة شكر للشركاء الدوليين الذين ساهموا في هذا الانجاز. وفي الكثير من الانجازات في كافة ارجاء الوطن قائلا في نهاية كلمته سنبقى وأنتم معا من أجل الانسانية.

واشاد رئيس جمعية الهلال بالشراكة المجتمعية في خدمة المواطنين في ظل الجائحة، مشيرا الى انشطة الجمعية في سوريا ولبنان وقطاع غزة.

وبين أن الجمعية مع شركائها وبدعم من الرئيس محمود عباس، تم افتتاح اربعة مراكز علاج في لبنان، وتنفيذ حملات في سوريا، وأن الرئيس محمود عباس تبرع لمحطة اكسجين في مستشفى يافا في دمشق، وانه سيتم افتتاح مركز خلال الاسبوع المقبل في قطاع غزة.

واكدت الوزيرة الكيلة حاجة منطقة الوسط لمثل هذه المشافي في ظل نسبة الاشغال العالية في المستشفيات الحكومية قائلة: إن هذا المستشفى ومستشفى ابناء رام الله ستوفران معا نحو 100 سرير لمرضى كوفيد 19، شاكرةً جهود البلديات في تحقيق هذه الانجازات الهامة.