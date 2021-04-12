الهيئة تطالب بالتحقيق في حادثتي إطلاق النار على منزل المحامي حاتم شاهين بمدينة الخليل

وطن: تنظر الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بخطورة بالغة لحادثتي إطلاق النار فجر هذا اليوم الاثنين الموافق 12/4/2021 على منزل ومكتب المحامي حاتم شاهين المرشح عن قائمة المستقبل في الانتخابات التشريعية 2021.

ووفقاً لتوثيقات الهيئة فقد أطلق مجهولون فجر اليوم الاثنين النار على منزل المحامي شاهين الواقع في منطقة بئر المحجر تلاه إطلاق النار على مكتبه الواقع وسط البلد بالقرب من دوار ابن رشد بمدينة الخليل، ما أدى لإلحاق أضرارٍ كبيرة بمدخل بيته الرئيسي وكذلك بمركبة زوجته المتوقفة أمام البيت ومكتبه أيضاً.

وقد تحرزت شرطة المباحث العامة في الخليل على 25 مظروفا، كما وقام رئيس نيابة الخليل بالاتصال هاتفياً مع المواطن شاهين وأخبره بأن التحقيق جارٍ في الحادثتين.

وإذ تدين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الحادثتين، فإنها تطالب بما يلي:

التحقيق من قبل النيابة العامة والشرطة في حادثتي إطلاق النار.

منع التحريض على بعض القوائم الانتخابية وعلى بعض التيارات الحزبية تحت أي ذريعة.

اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة بما يضمن نزاهة وسلاسة سير العملية الانتخابية.