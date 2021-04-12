نقابة الأطباء تعلن عن سلسلة اجراءات احتجاجية جديدة

وطن: أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن سلسلة اجراءات احتجاجية جديدة.

وأضافت النقابة، خلال بيان صدر عنها، أن الاجراءات الاحتجاجية الجديدة، جاءت في ظل " تعنت الحكومة والاستمرار في سياسة المماطلة والتضليل الإعلامي والتهرب من مسؤولياتها"

وقالت النقابة، أنه "يمنع منعاً باتاً التعامل مع نظام البصمة اثناء للدخول والخروج لجميع الأطباء بمن فيهم المناوبين تحت طائلة المسؤولية النقابية"

وأشارت إلى، أنه " على جميع الزملاء بمن فيهم المدراء واللجان الطبية وأطباء العقود والامتياز عدم التوجه الى مراكز الرعاية الصحية الأولية بما فيها مراكز السحب والفرز والطوارئ والولادة الامنة والتطعيم والطب الوقائي حتى اشعار اخر".

وأكدت انه :" عدم التوجه بشكل نهائي لمبنى وزارة الصحة في نابلس ومبنى وزارة الصحة في رام الله حتى اشعار اخر"

وأضافت النقابة :" تعمل المستشفيات بما فيها مستشفيات كورونا بالمناوبيين فقط والتعامل مع الحالات الطارئة وانقاذ الحياة وتعمل أقسام الولادة بالمناوبين والتعامل مع الحالات الطارئة فقط"

وأشارت إلى :" يتم التعامل مع مرضى غسيل الكلى والأورام والدم فقط"

وأكدت في ختام البيان، " على عدم مشاركة الأطباء بأي فعالية أو لجان او ورشات عمل تدعو لها الحكومة أو وزارة الصحة"