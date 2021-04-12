جائزة هالت العالمية تختتم قمة التأثير الإقليمية في روابي



بشار المصري: الشباب هم قادة الغد

وطن: اختتمت مؤسسة هالت برايز العالمية قمة التأثير الإقليمية لعام 2021 المعروفة بجائزة "هالت برايز"، التي أقيمت على مدار يومين متتاليين في مدينة روابي.

وشهدت القمة منافسات وطرح مشاريع ريادية بين 44 فريقاً من الجامعات الفلسطينية في اليوم الأول، تأهل منهم 6 فرق لليوم الثاني، وكان تحدي العام تحت عنوان "تحويل الطعام إلى وسيلة للتغيير" بحلول العام 2030 من خلال طرح أفكار مشاريع إبداعية ريادية.

وتأهل فريق Green gold من جامعة النجاح الوطنية بمشروع استخراج السليلوز النقي من الجفت (تفل الزيتون بعض عصره).

وعرضت الفرق الست مشاريعها قبل العرض أمام لجنة الحكام، خاصة أن قاعات روابي مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية الحديثة.

وكرمت مؤسسة هالت برايز، مؤسس مدينة روابي بشار المصري، الذي بدوره أعلن وكرم الفريق الفائز.

وقال المصري: "سعيد جدا باستضافة هذه المسابقة العالمية التي احتضنت 180 طالبا رياديا في روابي حاضنة الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا؛ هؤلاء الطلبة من مختلف المجالات قدموا أفكارا جديدة لمواجهة تحديات العالم الرئيسية، وإيجاد حل لبعض أكثر القضايا إلحاحا في العالم، أهنئ الفريق الفائز وأحيي جميع الفرق، وبرأيي جميعهم فائزين.

وأضاف المصري "إننا نعمل باستمرار بطرق مختلفة لتمكين الطلبة وإلهامهم، فهؤلاء الشباب قادة الغد في المستقبل القريب، وسيحدثون تغييرا في كل العالم وليس فقط في فلسطين".

وشدد على ضرورة دعم الرياديين في توجيه أفكارهم وتوفير الدعم الفني، التقني، والمادي لتطوير مشاريعهم الخاصة.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس الشباب والرياضة عصام قدومي، في كلمة ألقاها نيابة عنه مدير عام الشؤون الشبابية محمد صبيحات إن دور المجلس الأعلى هو رعاية كافة الشباب من مختلف أماكن تواجدهم، وسنواصل رعاية مثل هذه المبادرات، لأهمية خوض الشباب تجربة بناء المبادرات وتعلم مهارات حياتية متنوعة ومبتكرة.

وأضاف: أن الشباب الفلسطيني قادر على التميز في كل المجالات لأنه شباب واعي ومدرك لكل التطورات التي تحدث حول العالم.

يشار إلى أن جائزة هالت برايز مسابقة مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، تتنافس خلالها الفرق على إنشاء مشاريع ومؤسسات اجتماعية تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية العصيبة، ويتلقى الفريق الفائز مبلغ مليون دولار أمريكي كرأسمال أساس لإطلاق شركة وتوسيع نطاق مشروعها. وتجدر الإشارة إلى أن بشار المصري شارك خلال العام 2019 كعضو لجنة تحكيم في نهائيات جائزة هالت برايز العالمية، والتي نظمت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.