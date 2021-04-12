لبنان يعلن توقيع تعديل لتوسيع الحدود البحرية مع دولة الاحتلال

وطن: أعلن، اليوم الإثنين، وزير الأشغال العامة في لبنان توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، ورفع سقف المطالب اللبنانية خلال مفاوضات ترسيم الحدود.

ويشار إلى أن المفاوضات بين لبنان ودولة الاحتلال، بدأت في أكتوبر 2020، حول الحدود البحرية.

ووفق وكالة "روتيرز" ذلك أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز.

ومن الجدير ذكره أن، المحادثات توقفت بعد أربع جلسات عقدت في مقر الأمم المتحدة جنوب لبنان، عندما رفع الجانب اللبناني سقف شروطه، بما يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وكان وزير طاقة الاحتلال"يوفال شتاينيتز" وجه رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون دعاه فيها إلى لقاء مباشر في دولة أوروبية للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.