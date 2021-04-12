وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 26 حالة وفاة و2762 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.2%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 49، نابلس 218، طولكرم 88، جنين 168، الخليل 25، قلقيلية 25، ضواحي القدس 17، أريحا والأغوار 12، رام الله 132، سلفيت 12، بيت لحم 27"، قطاع غزة 1764، مدينة القدس 38.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 26، نابلس 257، طولكرم 116، جنين 120، الخليل 75، قلقيلية 88، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 19، رام الله 149، سلفيت 28، بيت لحم 37"، قطاع غزة 820، مدينة القدس 117.

وتم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 2، بيت لحم 2، سلفيت 1، نابلس 1"، وتم تسجيل 17 حالة وفاة في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 186 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 54 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 547 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 146986، بينهم 14674 تلقوا الجرعتين من اللقاح.