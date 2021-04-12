غزة: 17 حالة وفاة و 1764 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسجيل 17 حالة وفاة، و1764إصابة بكورونا و820 حالة تعافٍ من الفيروس، بعد إجراء 4700 فحص مخبري خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب التقرير اليومي الصادر عن الوزارة، فإن العدد التراكمي للمصابين بلغ 83287، بينهم 20057 حالة نشطة، منهم 391 حالة تحتاج لرعاية طبية، و277 حالة حرجة. فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 694 حالة.

ووصل قطاع غزة 81600 جرعة لقاح، وجرى تلقيح 31245 مواطنًا.