6 فرق تترشّح لنهائيات القمة الإقليمية لجائزة هالت العالمية المقامة في روابي

وطن: انطلقت المرحلة الأولى من القمة الإقليمية لجائزة هالت العالمية (Hult prize) تحت عنوان "تحويل الطعام إلى وسيلة للتغيير"، في مدينة روابي بمشاركة 44 فريقا، تأهلت منها 6 فرق لعرض مشاريعها أمام لجنة التحكيم يوم غد الإثنين.

الفرق المشاركة ضمّت 185 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات الفلسطينية، حيث تنافست بتقديم عرض لمشاريعها الريادية لمدّة لا تتجاوز الـ 10 دقائق أمام لجنة تحكيم مكونة من 12 حكما، تبعتها فقرة نقاش وأسئلة. وفي نهاية اليوم الأول تأهلت 6 فرق إلى نهائيات المرحلة الإقليمية، بعد أن استوفت مشاريعهم كامل الشروط للاستثمار من خلال (تحويل الطعام إلى وسيلة للتغيير).

وتنوّعت أفكار المشاريع الستة المتأهلة ما بين: Green Gold، Ezraa، Furange، Floran، Spirupal.

وقال أمين طه المدير الإقليمي لمؤسسة جائزة هالت في فلسطين، إن هذه التجربة الفريدة من نوعها لا نراها بكثرة في فلسطين، لقد عمل الطلبة بجهود عالية لوقت طويل ليحتفلوا في هذا اليوم بإنجازاتهم العظيمة، ونحن في مؤسسة هالت برايز نعمل دائما لتمكين الشباب والريادة المجتمعية في العالم، وفلسطين تعد مكانا مميزا مليئا بالطاقات الشابة والعقول النابغة.

من جهتها أكدت مها الشيخ ياسين من مدينة روابي، أن مدينة روابي ممثلة بمؤسسها بشار المصري، تسعى دائما لدعم مسيرة الشباب الفلسطيني المبدع وفتح الآفاق أمامه، من خلال احتضان وتنظيم الفعاليات والمسابقات العالمية. معتبرة أن تنوّع المشاريع الذي شهدته القمة الإقليمية يعكس مدى الإبداع الفلسطيني والانفتاح المعرفي لدى طلبة الجامعات، والذين تشكّل مشاركتهم في مسابقة جائزة هالت العالمية فرصة أمامَهم ليُغيّروا العالم ويغيّروا مستقبلهم.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة جائزة هالت "Hult Prize" اختارت مدينة رواب للسنة الثانية على التوالي، كمضيف مشارك لمسابقتها الرائدة، ضمن 50 مدينة مختلفة حول العالم لاستضافة كل منها المرحلة الإقليمية، التي تتنافس فيها الفرق على مستوى 47 إقليما حول العالم.

وتمثل مؤسسة "جائزة هالت" نطاقا للشباب الريادي والطلبة الجامعيين من أجل الخروج بأفكار ريادية مجتمعية تقوم بالتأثير بشكل إيجابي على العالم، وتعتبر مؤسسة "هولت برايز" المؤسسة الرائدة عالميا في مجال التعليم المؤثر، وأحد اهم نشاطاتها هي الاستثمار بقيمة مليون دولار أمريكي حيث يتنافس الطلبة في القمة الإقليمية للوصول إلى المسابقة النهائية العالمية التي تشارك بها الفرق الفائزة من معظم دول العالم.