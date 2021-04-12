أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على الحرارة

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، غائما جزئيا إلى غائم ، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4-6 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وبارداً إلى شديد البرودة ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ويكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات مئوية ويصبح الجو حارا نسبيا في معظم المناطق حارا في الأغوار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .