اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات يعلن عن اعتصام اليوم الاثنين أمام مبنى وزارة التعليم العالي

وطن: أعلن مجلس إتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، أن اليوم الاثنين 12-4-2021 سيكون اعتصام لكافة العاملين في الجامعات والمعاهد العليا، يبدأ من الساعة الثانية عشر أمام مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مدينة رام الله.

وأضاف الاتحاد في بيان له، وصل وطن نسخة منه، أنه بخصوص أساتذة وموظفي جامعة القدس فأنه يوم اضراب شامل مع عدم التواجد والتوجه للمشاركة في الاعتصام.

واشار البيان الاعتصام يأتي على خلفية "تنكر إدارة جامعة القدس لإلتزاماتها تجاه العاملين وعلى خلفية إرتكبابها مجزرة بحق الحقوق والحريات بفصلها تعسفيا ثلاث من رموز العمل الوطني والنقابي".

للاستماع إلى تسجيل رئيس نقابة اساتذة وموظفي جامعة القدس د. مجدي حمايل

فيما يلي نسخة عن البيان: