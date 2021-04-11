الصحة بغزة تعلن عن توفير خدمة الفحص السريع لـ"كورونا" في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الأحد عن توفير الفحص لـ"كورونا" في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المحلية.

وقالت الوزارة في تصريحٍ لها "إن ذلك يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا فقد استطاعت الوزارة توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد19 مجاناً".

وفيما يلي المستشفيات الاهلية التي يتوفر فيها الفحص:

1. مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة( 3 مساءا الى 9 مساءاً ).

2. مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة ( 8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر ).

3. مستشفى الامل بخان يونس من الساعة ( 8 صباحا وحتى الساعة 2 بعد الظهر).

4. مستشفى أصدقاء المريض بغزة من الساعة ( 8 صباحاً وحتى الساعة 2 بعد الظهر)

وأكدت الوزارة أنها ستعمل خلال الايام القادمة على توفير خدمة الفحص السريع في مزيد من المؤسسات الاهلية الاخرى من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء.