اتفاقية تطبيعية جديدة بين السودان والاحتلال تحت مسمى "التعاون الاقتصادي"

وطن: وقع ممثلون عن حكومة السودان مع دولة الاحتلال، اليوم الأحد، اتفاقية تطبيعية تحت مسمى "التعاون الاقتصادي".

وذكرت القناة السابعة، أن الاتفاق وُقع في دولة عربية دون تحديدها، بحضور الوفد السوداني الذي ترأسه عمر الشيخ، رئيس فريق تعزيز اتفاق السلام "التطبيع" بين الجانبين.

وأضافت القناة، أنّ الاتفاق وقع بحضور "يوسي داغان" رئيس مجلس مستوطنات الضفة، شخصيات اقتصادية من السودان ودولة الاحتلال.

ووفقًا للقناة، فإنه تم الاتفاق على "التعاون وتكوين فريق عمل مشترك لخلق مشاريع اقتصادية في مجالات الزراعة والبنية التحتية والطب والمجتمع".

ويذكر أن السودان وقعت اتفاقية تطبيعية مع دولة الاحتلال، في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، ولتصبح السودان سادس دولة عربية، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994، والإمارات و البحرين في سبتمبر 2020 توقع اتفاقية سلام مع الاحتلال، والمغرب في ديسمبر.