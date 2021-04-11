مستوطنون بحماية جنود الاحتلال يطردون مزارعاً وعائلته من أرضه في بلدة بيت أمر

وطن: طردت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، مزارعاً وعائلته من أرضهم، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال يرافقها عدد من المستوطنين، طردت المواطن سمير عبدالله الصليبي وعائلته أثناء عملهم في أرضهم بمنطقة واد الوهادين المحاذية لمستوطنة " كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين جنوب بيت أمر، بعد احتجازهم أكثر من ساعتين، ومنعتهم من البقاء بالأرض البالغة مساحتها خمسة دونمات، بذريعة عدم حصولهم على تصريح لدخولها.

وأضاف عوض أن، جنود الاحتلال اقتلعوا أعمدة حديدية وضعها المواطن الصليبي، من أجل إنشاء بيت زراعي بلاستيكي.

المصدر: "وفا"