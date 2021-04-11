البروفيسور تيتي يحاور الطلبة في محاضرة تفاعلية عن الرياضيات

وطن: استضافت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للإبداع والتميز، افتراضياً، وضمن الحلقة الثالثة من برنامج "استكشاف العلوم" البروفيسور إدريس تيتي من جامعة كامبريدج، في محاضرة تفاعلية حوارية مع طلبة المدارس حول الرياضيات وتطبيقاتها وبعض الأمثلة البسيطة.

وفي محاضرته التي حملت عنوان: )ما هي الرياضيات؟ - رحلة عبر الأمثلة ( قدم البروفيسور تيتي بعض النماذج والأمثلة حول الرياضيات، وقام بربطها بسياقات حياتية وتاريخية وإنسانية، كما أجاب على تساؤلات الطلبة واستفساراتهم التي ركزت في مجملهما حول ماهية الرياضيات، وارتباطها بالتخصصات الأخرى وبالحياة الواقعية وغيرها في أجواء تفاعلية مثيرة للاهتمام.

وخلال مداخلته، أكد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني أن الوزارة ماضية في تعميق أثر هذا البرنامج وغيره لا سيما في إطار الانطباعات الإيجابية من ذوي الطلبة وتفاعلهم مع مكوناته وفلسفته، مثمناً مشاركة البروفيسور تيتي وجميع القائمين على البرنامج.