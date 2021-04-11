19 عاماً على اعتقال الأسير ثابت مرداوي المحكوم بمؤبد مكرر لـ21 مرة

وطن: يدخل الأسير ثابت عزمي مرداوي 44 عاماً من عرابة في مدينة جنين، عامه الـ 19 في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن مرداوي، أحد قادة معركة مخيم جنين، وأحد مؤسسي الجناح العسكري لسرايا القدس في مدينة جنين، وأصبح فيما بعد قائدًا للجناح العسكري فيها بعد اغتيال الشهيد إياد الحردان.

اطلق عليه الاحتلال أثناء اجتياح مخيم جنين عام 2002 المطلوب رقم 1 للتصفية والاغتيال ضمن أخطر عشرة مطلوبين في الضفة الفلسطينية المحتلة، كما أنه تعرض لعدة محاولات اغتيال أثناء فترة مطاردته.

ويذكر أن الأسير محكوم بالسجن 21 موبداً و40 عاماً، واعتقل عام 2002، ومتزوج ولديه ابن واحد "أسامة".