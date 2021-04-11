انطلاق أول رحلة طيران من دمشق إلى موسكو بعد توقف لأكثر من عام

وطن: انطلقت، صباح اليوم الأحد، أول رحلة جوية مدنية سورية إلى موسكو، بعد توقف دام أكثر من عام بسبب تفشي جائحة الفيروس التاجي.

وقال مدير العمليات الأرضية في "السورية للطيران"، وائل الحاضري، "إن حركة النقل الجوي المدني للركاب استؤنفت من مطار دمشق الدولي إلى مطار "فنوكوفو" الدولي في روسيا عبر تسيير طائرة تابعة للخطوط الجوية السورية، وذلك بعدما أعلنت الحكومة الروسية فتح أجوائها للطيران المدني الدولي".

وأضاف الحاضري: "هناك رحلة أسبوعية من مطار دمشق الدولي إلى مطار "فنوكوفو" الدولي وبالعكس مع مراعاة إجراء فحوصات [بي. سي. آر] ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان المقر العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الاتحادية قد أعلن للصحفيين، في وقت سابق، أن روسيا ستستأنف رحلاتها مع عدة دول منها سوريا ابتداءً من 1 أبريل/نيسان.

(سبوتنيك)