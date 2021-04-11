إدارة معتقل "ريمون" تماطل بعلاج الأسير باسم أبو ظاهر وتهمل وضعه الصعب

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، بأن إدارة معتقل "ريمون" تهمل الحالة الصحية السيئة للأسير باسم أبو ظاهر (44 عاما) من قطاع غزة، ولا تكترث لعلاجه.

وأشارت الهيئة، في بيان لها، إلى أن الأسير أبو ظاهر يعاني منذ حوالي أربع سنوات من مشاكل في المريء، ومن التهابات حادة في المعدة، ومن صعوبة في البلع وهضم الطعام، ويتقيأ دما أسود بشكل دائم، وخسر من وزنه أكثر من 12 كيلوغراما، كما يشتكي من مشاكل بالأسنان.

وأضافت ان الأسير طلب من إدارة معتقل "ريمون" أكثر مرة تحويله إلى المستشفى وتشخيص حالته كما يجب، وتحديد موعد لعملية جراحية له، لكن إدارة المعتقل كانت ترفض في كل مرة نقله إلى المستشفى.

وتابعت الهيئة انه بعد مطالبات عديدة من قبل الأسير، تم نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، لكن تمت معالجته بشكل مؤقت، حيث قام أطباء الاحتلال بإدخال أنبوب وسحب الدم الأسود من جسده، دون علاجه بالشكل السليم، علما أن الأسير بحاجة ماسة لتحويله لإجراء عملية بأسرع وقت ممكن، ولمتابعة حثيثة لحالته.

يشار إلى أن الأسير أبو ظاهر معتقل منذ عام 2017 ومحكوم بالسجن لـ10 سنوات، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء.