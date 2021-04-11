وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 22 حالة وفاة و2235 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.0%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طولكرم 84، طوباس 36، نابلس 188، جنين 153، قلقيلية 29، سلفيت 16، بيت لحم 32، الخليل 83، رام الله والبيرة 116، ضواحي القدس 11، أريحا والأغوار 8"، قطاع غزة 1479.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " طولكرم 134، طوباس 25، نابلس 75، جنين 142، قلقيلية 87، سلفيت 29، بيت لحم 32، الخليل 277، رام الله والبيرة 131، ضواحي القدس 14، أريحا والأغوار 14"، قطاع غزة 712.

وتم تسجيل 16 حالة وفاة في الضفة الغربية: " أريحا والأغوار 1، الخليل 2، جنين 3، رام الله والبيرة 2، طوباس 2، طولكرم 1، قلقيلية 2، نابلس 3"، وتم تسجيل 6 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 185 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 50 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 557 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 140932، بينهم 13167 تلقوا الجرعتين من اللقاح.