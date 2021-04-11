33 عاماً على استشهاد صاحب مبدأ "الاعتراف خيانة"

وطن: يوافق اليوم الأحد، 11 أبريل/نيسان، الذكرى الـ33 لاستشهاد المناضل إبراهيم الراعي، الذي جسّد مبدأ "الاعتراف خيانة"، وارتقى لأجله في زنازين الاحتلال،

ويشار الى أن الراعي اعتقل أول مرة في آب 1978 وتم الحكم عليه لمدة خمس سنوات، وبعد أن امضى فترة حكمه، أفرج عنه ضمن حملة إفراجات واسعة أجرتها قوات الاحتلال بالتنسيق مع "روابط القرى" آنذاك.

إلّا أنّ الشهيد الراعي تمسك بمبادئه فرفض الصفقة، وقال على الملأ في حفل إطلاق سراح الأسرى آنذاك 'إن هؤلاء (روابط القرى) لا يمثلون إلا أنفسهم وإن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني'، فما كان من سلطات الاحتلال إلا أن أعادته للسجن، ليكمل فترة محكوميته.

واعتقل الراعي (أبو المنتصر) للمرة ثانية في كانون الثاني عام 1986، بتهمة نشاطاته الوطنية النوعية، وانتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأطرها الجماهيرية والطلابية، وصلتها المباشرة بمجموعة اتهمت بقتل جندي من جيش الاحتلال، فخاض تجربة التحقيق وعزل في زنازين الاحتلال لمدة 9 أشهر بحسب مركز المعلومات الفلسطيني.

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وقضى الشهيد الراعي 58 يوما في زنازين التحقيق في سجن جنين حيث عذّب بطريقة وحشية، وحكم عليه بالسجن الفعلي مدة سبع سنوات ونصف، ثم نقل إلى زنازين التحقيق في سجن نابلس القديم، ومنها إلى التحقيق في المسكوبية، كما تم نقله بين زنازين رام الله والمسكوبية خلال فترة التحقيق، وبقي قابعا في زنازين التحقيق لغاية 29/11/1987، مع العلم أن الشهيد كان مضربا عن الطعام طيلة فترة وجوده في المسكوبية ما عرض حياته للخطر.

ونقل الأسير إلى سجن الرملة بعد قرار محكمة الاحتلال، وضعه في السجن الانفرادي لفترة غير محددة زمنياً، لأن وجوده خارج الانفرادي يشكل خطرا على 'أمن' الاحتلال حسب ادعائهم، وخرج لأول مرة من أقبية التحقيق بعد قضاء 8 أشهر ومن قبلها أربعة أشهر أخرى، ولم يسمح له بتبديل ملابسه أو الاستحمام أو الحلاقة خلال فترة وجوده في السجن الانفرادي، حيث مكث هناك حتى تاريخ استشهاده 11/4/1988.

وجسّد الشهيد الراعي حياته داخل الأسر وغرف التحقيق في سجون الاحتلال، "فكرة الاعتراف خيانة"، وجاءت الفكرة لحماية الجماعة من الوقوع في يد مخابرات الاحتلال، وإنهاء فكرة الخلاص الفردي للأفراد.