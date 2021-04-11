محدّث| الاحتلال يعتقل 9 شبان من مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقلت قوة من شرطة الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 3 شبان من العيسوية شرقي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت حسن ياسر درويش (20 عاما)، وأحمد عصام درويش وشقيقه ماجد، من منازلهما وسط مواجهات مع جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية بعد إغلاق مداخلها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة شبان من قرية حرملة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت: فادي عادل عطا الله (22 عاما)، وإبراهيم وجيه صباح (23 عاما)، وحمزة عوض عطا الله (24 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وفي منطقة هندازة شرق بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال منزل الأسير حسن ورديان، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من بلدة قباطية.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من قباطية، وهم: محمود أحمد خليل أبو الرب، ومحمد تيسير ذياب، ومحمد كميل، في العشرينات من عمرهم، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة وقرية مركة، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

(وفا)