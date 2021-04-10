نادي الأسير: 3 أسرى من جنين يفقدون آباءهم

وطن: قال نادي الأسير، مساء السبت، إن ثلاثة أسرى من محافظة جنين فقدوا آباءهم مؤخرًا.

وأوضح النادي، أن الحاج صبحي حنايشة والد الأسير قصي، والحاج عارف عودة والد الأسير محمد، والحاج حسام طحاينة والد الأسير داوود، فارقوا الحياة.

وذكر النادي أن الأسير قصي حنايشة، ما زال موقوفًا، وهو أسير سابق قضى سنوات في سجون الاحتلال، وهو شقيق الشهيدين ثائر ومجاهد حنايشة.

وأشار إلى أن الأسير محمد عودة يقضي حُكمًا بالسّجن مدى الحياة، وهو معتقل منذ عام 2009، فيما الأسير داوود طحاينة معتقل منذ نحو شهر، وما زال موقوفًا.

ولفت إلى أن المرحوم حسام طحاينة شقيق الأسير محمد، وهو معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسّجن 19 عامًا.