الصحة بغزة توفر خدمة إجراء الفحص السريع لـ"كورونا" مجاناً

وطن: أصدرت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم السبت، بياناً هاماً بخصوص توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد 19 مجاناً.

وقالت الوازرة، في بيان لها، "في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا فقد استطاعت الوزارة توفير خدمة اجراء الفحص السريع لفيروس كوفيد 19 مجاناً في مستشفى حيفا شرق مدينة غزة من الساعة (3 مساءا الى 9 مساءاً) وكذلك في مستشفى العودة شمال قطاع غزة من الساعة (8 صباحا وحتى 2 بعد الظهر)".

وأضافت "ستعمل الوزارة خلال الايام القادمة على توفيرها في عدد من المؤسسات الاهلية الاخرى وذلك من أجل التسهيل على المواطنين وتعزيز مشاركة المجتمع في تثبيط انتشار الوباء".