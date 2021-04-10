اشتية: منزل الأسير منصور الشحاتيت هو للوحدة الوطنية

وطن: - زار رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، الأسير المحرر منصور الشحاتيت، في منزله بقرية خرسا بمدينة دورا، حيث رافقه محافظ محافظة الخليل، ورئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع وعدد من ممثلي الفعاليات الوطنية في المحافظة.

وقال رئيس الوزراء: "بتوجيه من الرئيس محمود عباس سيتلقى الأسير المحرر الشحاتيت العلاج لمدة ثلاثة أشهر، وسيستمر ذلك لمدة أطول إن لزم الأمر، هذه التوجيهات ليست فقط للأسير الشحاتيت، وانما لمن يحتاج من الأسرى، وهذا جزء من المسؤولية التي نقوم بها تجاههم".

وأضاف اشتية: "سعيدون جداً بالإفراج عن الأسير منصور الشحاتيت من سجون الاحتلال، ونتمنى أن يأتي اليوم الذي يتم فيه الإفراج عن كافة الاسرى من السجون، ومنزل منصور هو للوحدة الوطنية، وسيزول الاحتلال وتقام دولتنا وعاصمتها القدس، ويكتمل العرس الديمقراطي تحت قبة البرلمان، لكي نعطي صورة مشرقة عن شعبنا".