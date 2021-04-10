نقابة المحامين تواصل فعالياتها الاحتجاجية ومقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون

وطن: أكد مجلس نقابة المحامين، اليوم السبت، استمرار مقاطعة الهيئات المستحدثة الناشئة عن القرارات بقانون رقم (39،40،41) والمتمثلة بمحكمة النقض بصفتها محكمة ادارية، ومحاكم الاستئناف المستحدثة، ومحكمة الجنايات القاضي الفرد.

وأكد المجلس في بيان له، على تعليق العمل يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2021 أمام كافة المحاكم النظامية باستثناء محاكم التسوية وطلبات الافراج بالكفالة وطلبات تمديد التوقيف والطلبات المستعجلة والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكاتب العدل.

وأضاف البيان "يكون عمل الزميلات والزملاء المحامين أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع أمام كافة المحاكم والنيابات العامة باستثناء المقاطعة منها كما ورد في الفقرة الأولى أعلاه وفقاً لمقتضيات الحالة الصحية ووفق الوتيرة المصرح عنها من قبل اللجنة الوبائية المختصة".

وأكد أن "تكليف اللجان الفرعية ولجان شؤون المهنة في المحافظات بمتابعة تنفيذ هذه القرارات ورفع توصياتها لمجلس النقابة لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين".

وأكد بيان مجلس النقابة أنه "يبقى مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم على أن يعقد اجتماعه القادم يوم السبت القادم الموافق 17/4/2021 لتحديد شكل الحراك النقابي المطلبي اللاحق وفقاً لأسس رسالة مهنة المحاماة ونقابة المحامين ومقتضيات المصلحة العامة".