مصطفى البرغوثي لـ"وطن": نرفض أي تدخلات واشتراطات خارجية في الانتخابات الفلسطينية

رام الله-وطن: جدد د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، رفضه المطلق لأي تدخلات خارجية في الانتخابات الفلسطينية بما فيها الاشتراطات التي طرحها مسؤول أمريكي على المرشحين للانتخابات، وما يُشاع عن استخدام المال السياسي من دول وأطراف لدعم اتجاهات معينة، أو التدخلات الإسرائيلية الفظة باعتقال بعض المرشحين والتهديد بمنع الانتخابات في القدس.

وأوضح البرغوثي لـوطن أن الاشتراطات التي نشرها الإعلام العبري نقلاً عن مسؤول في الخارجية الأمريكية، تتمثل في أن من سيشارك في الانتخابات ينبغي أن "يتنكر "للعنف!"، والاعتراف بإسرائيل واحترام الاتفاقيات السابقة".

وقال إن التدخلات والشروط التي ذكرت مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي تتناقض مع القواعد الديمقراطية التي تتغنى بها الدول المذكورة، وموجهة لإرضاء طرف واحد وهو "إسرائيل" واحتلالها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني.

وأكد البرغوثي أن إرادة الشعب الفلسطيني ونتائج انتخاباته يجب أن تحترم من قبل الجميع.