3 قتلى في بلدات الداخل المحتل خلال ساعات

وطن: قُتِل شابّان إثر جريمة إطلاق نار ارتُكِبت في بلدة دير الأسد، مساء الجمعة، كما قُتِل شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وأُصيب آخران، إثر شجار نشب في بلدة إبطن بالداخل المحتل.

وجاء في التّفاصيل أن مجهولين أطلقوا النار على كشك لبيع الطعام في دير الأسد، ما تسبب بإصابة شخصين بصورة حرجة، فيما تعرّض طفلان آخران لإصابتين تراوحتا ما بين المتوسطة والطفيفة، إلا أنَّ صاحبَي الإصابتين الحرجتين، تُوفيا في المشفى بعد ذلك.

وعُلِم أن قتيليْ دير الأسد هما الشابان؛ حافظ رمزي صنع الله، وأحمد علي صنع الله.

وفي إبطن، عُلم أن الضحية، هو عز الدين عمرية، وأن المصابين، هما شقيقاه.

وجاء في التفاصيل، أن تحقيقا أوليًّا، أشار إلى أن الجريمة ارتُكِبت داخل منزل أحد الأشقاء، إذ اقتحمه شخص وأطلق النار عليهم.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى المكان، بإصابة "3 أشخاص بجراح متفاوتة إثر شجار في قرية إبطن"، مُشيرا إلى أنه اضطر إلى إعلان وفاة أحدهم، بعد فشل محاولات الإبقاء على حياته.

المصدر: (عرب48)