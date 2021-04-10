أجواء باردة وماطرة اليوم

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم وباردا في معظم المناطق ، حيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 8-10 درجات مئوية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق ، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وغدا الأحد، يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ، ويطرأ ارتفاع درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5-7 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والاثنين، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا خاصة فوق المناطق الجبلية ودرجات الحرارة تبقى اقل من معدلها السنوي العام3-5 وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق حتى ساعات المساء وفي ساعات الليل تميل الأجواء للاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.